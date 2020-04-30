"Эпицентр" оплатил рейс "Мрии" из Китая, который встречал Зеленский

30 апреля, 2020, 21:09

Национальная сеть торговых центров "Эпицентр" оплатила авиарейс из Китая, который осуществлял самолет Ан-225 "Мрия" авиакомпании "Антонов"

Об этом сообщает пресс-служба компании "Эпицентр".

23 апреля самолет привез в Украину средства индивидуальной защиты для врачей. Компания может предоставить финансовый отчет об оплате. Самолет встречал президент Владимир Зеленский.

В рамках общего груза "Эпицентр" на гуманитарные цели закупил для передачи в больницы Украины 2 миллиона медицинских масок, 75 тысяч защитных костюмов, 30 тысяч специальных очков. Все эти средства индивидуальной защиты будут переданы в областные и городские департаменты здравоохранения.

Как отмечает гендиректор Петр Михайлишин, часть груза действительно предназначалась для продажи в сети "Эпицентр".

"Мы - коммерческая структура, которая основана на принципах крупных мировых компаний и работаем чтобы обеспечить украинцев товарами первой необходимости", - подчеркнул он.

Компанией "Эпицентр" было принято решение не озвучивать участие в финансировании рейса.

"Прибытие такого рейса - это событие национального масштаба, которое должен комментировать президент, как это было например в соседней Польше, где подобный груз вместе с главой государства встречала вся страна. Медицинские товары, привезенные из Китая, необходимые для украинцев", - сказал он.

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Часть груза уже передана в Хмельницкую область, которую компания "Эпицентр»" согласно обращению президента обеспечивает всем необходимым для борьбы с коронавирусом. С 1 мая начинается доставка медицинских масок, костюмов и очков по областям Украины. В компании отметили, что груз оформлен с освобождением от уплаты ввозной пошлины и НДС.

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