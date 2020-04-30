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Espreso.tvОбщество"Должна быть реакция": нардеп Василенко заявила, что Герега рекламировал свои костюмы биозащиты с официальной почты Рады

"Должна быть реакция": нардеп Василенко заявила, что Герега рекламировал свои костюмы биозащиты с официальной почты Рады


фото: reuters
Нардеп от фракции "Голос" Леся Василенко заявила, что дважды получила предложения на приобретение защитных костюмов от Алексадра Гереги с парламентской электронной почты

Об этом Леся Василенко сообщила в Facebook.

"Александр Владимирович Герега предлагает по выгодной цене купить маски и "стерильные защитные комбинезоны с высокой степенью защиты, как в Китае"!!! Купить можно в Эпицентре (ну конечно же!), а заказ можно сформировать, написав на hereha@rada.gov .ua ", - отметила она.

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К сообщению депутат добавила скрины писем, которые датируются 6 и 18 апреля.

"Считаю, что должна быть реакция аппарата ВР, главы парламента и группы За Будущее!" - заявила Василенко.

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