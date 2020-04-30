"Должна быть реакция": нардеп Василенко заявила, что Герега рекламировал свои костюмы биозащиты с официальной почты Рады
Об этом Леся Василенко сообщила в Facebook.
"Александр Владимирович Герега предлагает по выгодной цене купить маски и "стерильные защитные комбинезоны с высокой степенью защиты, как в Китае"!!! Купить можно в Эпицентре (ну конечно же!), а заказ можно сформировать, написав на hereha@rada.gov .ua ", - отметила она.
Читайте также: Владелец Эпицентра нардеп Герега предлагал медтовары, которые доставили "Мрией" из Китая как "гуманитарку". Документ
К сообщению депутат добавила скрины писем, которые датируются 6 и 18 апреля.
"Считаю, что должна быть реакция аппарата ВР, главы парламента и группы За Будущее!" - заявила Василенко.
- Отметим, волонтер Роман Доник заявил, что на самолете из Китая, который встречал президент Владимир Зеленский, были защитные костюмы с поддельными сертификатами качества
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-