"Должна быть реакция": нардеп Василенко заявила, что Герега рекламировал свои костюмы биозащиты с официальной почты Рады

30 апреля, 2020, 13:06

Об этом Леся Василенко сообщила в Facebook.

"Александр Владимирович Герега предлагает по выгодной цене купить маски и "стерильные защитные комбинезоны с высокой степенью защиты, как в Китае"!!! Купить можно в Эпицентре (ну конечно же!), а заказ можно сформировать, написав на hereha@rada.gov .ua ", - отметила она.

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К сообщению депутат добавила скрины писем, которые датируются 6 и 18 апреля.

"Считаю, что должна быть реакция аппарата ВР, главы парламента и группы За Будущее!" - заявила Василенко.

Отметим, волонтер Роман Доник заявил, что на самолете из Китая, который встречал президент Владимир Зеленский, были защитные костюмы с поддельными сертификатами качества

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