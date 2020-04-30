Протест под Кабмином: предприниматели заявили об открытии своего бизнеса с 1 мая, представители правительства к ним не вышли
Об этом рассказала журналистка Еспресо.TV во включении из-под здания правительства.
Акция завершилась, она началась вчера утром. Она была объявлена бессрочной, но длилась чуть более суток.
Участники говорят, что их протест будет иным, так как никто из правительства к ним не вышел, с ними не поговорил и не удалось выработать некий общий план действий, то предприниматели завтра начинают открывать свои магазинчики, кафе и другие бизнесы, поскольку не имеют средств для выживания.
"Люди вышли сюда с единственным требованием: разрешить работать мелкому и среднему бизнесу. Они были возмущены тем, что работают крупные гипермаркеты, супермаркеты. А вот мелкие предприятия вынуждены были закрыться", - сказала журналистка.
Митингующие увидели, что нет никакого результата и начинают расходиться. Участники акции обратились к киевской власти и просят с лояльностью отнестись к тому, что они завтра планируют начать работу. Просят, чтобы не приходили и не штрафовали.
- Под зданием Кабинета министров снова происходит акция протеста с требованием ослабить карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса.
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