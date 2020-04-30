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Espreso.tvОбществоПредпринимателям в Украине будут выдавать кредиты под 0% для погашения банковских задолженностей

Предпринимателям в Украине будут выдавать кредиты под 0% для погашения банковских задолженностей


фото: zik
Украина будет предлагать кредиты под 0% годовых для предпринимателей, чтобы те могли заплатить за свои займы в банках

Соответствующую кредитную программу ввели накануне, передает пресс-служба Минэкономики.

"Мы решили, что государство поможет предпринимателям сохранять не только свое дело как такое, но и персонал, который задействован в реализации, ведь в большинстве случаев деятельность малого и среднего бизнеса обеспечивается именно людьми и их вкладом в это дело. Мы поможем удержать не только рабочие места, но и достойный уровень оплаты труда ", - сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Согласно условиям программы, предприниматель, имеющий наемных работников и кредит в банке, сможет получить рефинансирование этого кредита под 0% годовых. Условия получения рефинансирования следующие:

  • Сохранить 60% фонда оплаты труда, который был на предприятии 1 марта и будет 80% работников;

  • Не иметь проблемной задолженности по банковскому кредиту;

  • Оборот предприятия и связанных с ним компаний не должен превышать 10 млн евро в год.

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