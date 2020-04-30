Правительство выделило 1,6 млрд для поддержки ФЛП, имеющих детей

30 апреля, 2020, 11:58

Кабинет Министров Украины выделил 1,6 млрд грн для физических лиц-предпринимателей, имеющих детей, на период карантина

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Правительство выделило средства в сумме 1,6 млрд грн из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 для оказания помощи на детей физических лиц-предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения и относящихся к первой и второй группе плательщиков единого налога, большинство из которых работает в сфере услуг.

"Это одна из антикризисных программ по усилению социальной защиты семей в период карантина, которые последовательно реализует Минсоцполитики. В ближайшее время, после согласования с бюджетным комитетом Верховной Рады Украины, программа полностью заработает ", - отметили в Минсоцполитики.

Такое решение правительства даст возможность провести выплаты помощи на 414 тысяч детей из 337 тысяч семей физических лиц-предпринимателей.

Выплата помощи введена на период карантина и на один месяц с даты его отмены.