Правительство выделило 1,6 млрд для поддержки ФЛП, имеющих детей
Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.
Правительство выделило средства в сумме 1,6 млрд грн из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 для оказания помощи на детей физических лиц-предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения и относящихся к первой и второй группе плательщиков единого налога, большинство из которых работает в сфере услуг.
"Это одна из антикризисных программ по усилению социальной защиты семей в период карантина, которые последовательно реализует Минсоцполитики. В ближайшее время, после согласования с бюджетным комитетом Верховной Рады Украины, программа полностью заработает ", - отметили в Минсоцполитики.
Такое решение правительства даст возможность провести выплаты помощи на 414 тысяч детей из 337 тысяч семей физических лиц-предпринимателей.
Выплата помощи введена на период карантина и на один месяц с даты его отмены.
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