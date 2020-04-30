Появился новый трейлер фильма о достижениях украинцев в НХЛ
Трейлер опубликован на странице фильма в facebook.
"Мы возьмем триумфаторов разных эпох с откровенно украинскими и откровенно не украинскими фамилиями, и как в лаборатории проверим кровь на историческом анализе. И это - абсолютно неизвестная история хоккейных легенд", - анонсировали авторы фильма.
Героями ленты стали знаменитые хоккеисты Брюс Дайвер, Владимир Гретцки, Джерри Савчук, Джефф Чикрун, Эдди Шах, Эрик Нестеренко, Иван Буцик, УэйнГретцки, Келли Груди, Кен Данейко, Орест Киндрачук, Руслан Федотенко.
Режиссер фильма - Владимир Мула, автор сценария - Николай Васильков - оба являются известными украинскими спортивными журналистами.
Премьера запланирована на осень 2020 года.
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