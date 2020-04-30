 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПоявился новый трейлер фильма о достижениях украинцев в НХЛ

Появился новый трейлер фильма о достижениях украинцев в НХЛ


фото: Getty Images
Обнародован трейлер документального фильма "UKЕ - нерассказанная история хоккейных легенд" о достижениях игроков украинского происхождения в Национальной хоккейной лиге

Трейлер опубликован на странице фильма в facebook.

"Мы возьмем триумфаторов разных эпох с откровенно украинскими и откровенно не украинскими фамилиями, и как в лаборатории проверим кровь на историческом анализе. И это - абсолютно неизвестная история хоккейных легенд", - анонсировали авторы фильма.

Героями ленты стали знаменитые хоккеисты Брюс Дайвер, Владимир Гретцки, Джерри Савчук, Джефф Чикрун, Эдди Шах, Эрик Нестеренко, Иван Буцик, УэйнГретцки, Келли Груди, Кен Данейко, Орест Киндрачук, Руслан Федотенко.

Режиссер фильма - Владимир Мула, автор сценария - Николай Васильков - оба являются известными украинскими спортивными журналистами.

Премьера запланирована на осень 2020 года.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 апреля, 2020 четверг

больше новостей

30 апреля, 2020 четверг

29 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать