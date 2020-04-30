Поджигателем монастыря Московского патриархата в Одесской области оказался бывший послушник и бездомный, - полиция

30 апреля, 2020, 16:37

Сотрудники Киевского отдела полиции Одессы задержали подозреваемого в поджоге двух машин и хозпостройки на территории Свято-Успенского мужского монастыря УПЦ Московского патриархата

Об этом рассказал источник в главном управлении нацполиции Одесской области, передает Думская.

По словам источника в полиции, злоумышленником оказался Юрий Т. 1971 года рождения - бывший послушник монастыря, в настоящее время бездомный.

Мужчина сознался в совершенном преступлении. Мотивы его действий устанавливаются. Главной версией следствие считает месть.

Задержанному сообщили о подозрении по части 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, пожар в монастыре вспыхнул в ночь на 24 апреля. Поджигатель воспользовался тремя "коктейлями Молотова". Две он швырнул под автомобили, припаркованные на территории монастыря - "Тойоту" и ВАЗ. Еще один бросил в хозяйственную постройку, которая быстро вспыхнула.

Огонь увидели насельники обители, которые вызвали пожарных. Те прибыли оперативно. Им понадобилось 2 часа, чтобы локализовать пожар на площади 480 м кв. и еще один час на полную ликвидацию.

Во время помощи пожарным сломал ногу насельник Успенского мужского монастыря архимандрит Владимир (Якименко), которого с места происшествия увезла скорая помощь.

Подозреваемого нашли благодаря записям с камер наблюдения. Мужчина может выйти на свободу, если за него внесут залог в размере 168 тыс. грн.