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Espreso.tvОбществоПоджигателем монастыря Московского патриархата в Одесской области оказался бывший послушник и бездомный, - полиция

Поджигателем монастыря Московского патриархата в Одесской области оказался бывший послушник и бездомный, - полиция

Сотрудники Киевского отдела полиции Одессы задержали подозреваемого в поджоге двух машин и хозпостройки на территории Свято-Успенского мужского монастыря УПЦ Московского патриархата

Об этом рассказал источник в главном управлении нацполиции Одесской области, передает Думская.

По словам источника в полиции, злоумышленником оказался Юрий Т. 1971 года рождения - бывший послушник монастыря, в настоящее время бездомный.

Мужчина сознался в совершенном преступлении. Мотивы его действий устанавливаются. Главной версией следствие считает месть.

Задержанному сообщили о подозрении по части 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, пожар в монастыре вспыхнул в ночь на 24 апреля. Поджигатель воспользовался тремя "коктейлями Молотова". Две он швырнул под автомобили, припаркованные на территории монастыря - "Тойоту" и ВАЗ. Еще один бросил в хозяйственную постройку, которая быстро вспыхнула.

Огонь увидели насельники обители, которые вызвали пожарных. Те прибыли оперативно. Им понадобилось 2 часа, чтобы локализовать пожар на площади 480 м кв. и еще один час на полную ликвидацию.

Во время помощи пожарным сломал ногу насельник Успенского мужского монастыря архимандрит Владимир (Якименко), которого с места происшествия увезла скорая помощь.

Подозреваемого нашли благодаря записям с камер наблюдения. Мужчина может выйти на свободу, если за него внесут залог в размере 168 тыс. грн.

  • Напомним, в ночь на 24 апреля возник крупный пожар на территории Свято-Успенского мужского монастыря в пригороде Одессы
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