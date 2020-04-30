Поджигателем монастыря Московского патриархата в Одесской области оказался бывший послушник и бездомный, - полиция
Об этом рассказал источник в главном управлении нацполиции Одесской области, передает Думская.
По словам источника в полиции, злоумышленником оказался Юрий Т. 1971 года рождения - бывший послушник монастыря, в настоящее время бездомный.
Мужчина сознался в совершенном преступлении. Мотивы его действий устанавливаются. Главной версией следствие считает месть.
Задержанному сообщили о подозрении по части 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, пожар в монастыре вспыхнул в ночь на 24 апреля. Поджигатель воспользовался тремя "коктейлями Молотова". Две он швырнул под автомобили, припаркованные на территории монастыря - "Тойоту" и ВАЗ. Еще один бросил в хозяйственную постройку, которая быстро вспыхнула.
Огонь увидели насельники обители, которые вызвали пожарных. Те прибыли оперативно. Им понадобилось 2 часа, чтобы локализовать пожар на площади 480 м кв. и еще один час на полную ликвидацию.
Во время помощи пожарным сломал ногу насельник Успенского мужского монастыря архимандрит Владимир (Якименко), которого с места происшествия увезла скорая помощь.
Подозреваемого нашли благодаря записям с камер наблюдения. Мужчина может выйти на свободу, если за него внесут залог в размере 168 тыс. грн.
- Напомним, в ночь на 24 апреля возник крупный пожар на территории Свято-Успенского мужского монастыря в пригороде Одессы
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-