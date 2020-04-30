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Espreso.tvОбществоНынешний кризис может оставить без денег почти половину рабочей силы в мире, - Международная организация труда

Нынешний кризис может оставить без денег почти половину рабочей силы в мире, - Международная организация труда

Согласно данным Международной организации труда, резкое сокращение трудовой активности во всем мире из-за пандемии коронавируса может лишить 1,6 миллиарда человек трудоспособного возраста планеты средств к существованию

Об этом говорится в пресс-релизе МОТ.

"Резкое сокращение рабочих часов во всем мире из-за вспышки болезни COVID-19 означает, что 1,6 миллиарда работников неформальной экономики, это почти половина мировой рабочей силы, находятся в непосредственной опасности лишения средств к существованию", - говорится в релизе.

В Международной организации труда акцентируют внимание на неформальных работниках, поскольку они особенно уязвимы, почти не имеют правовой защиты, кроме того, их труд часто опасен.

Как отмечается, сокращение рабочих часов во 2-м квартале 2020 года, как ожидается, будет значительно больше, чем раньше оценивали эксперты.

МОТ ожидает снижение занятости в мире на 10,5% или на 305 млн мест труда по сравнению с "докризисным" 4 кварталом 2019 года. В предыдущем прогнозе организации говорилось о 6,7% (195 млн мест работы). Эти различия связаны с продолжением и расширением карантинных мероприятий.

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Прогноз ухудшился для всех регионов мира. В обеих Америках потери рабочих часов прогнозируют на уровне 12,4% во втором квартале (по сравнению с уровнем до кризиса), на 11,8% предусматривается сокращение для Европы и Центральной Азии. Прогнозы для остальных регионов подобные и составляют более 9,5 процента.

Как сообщалось, в мире по состоянию на 30 апреля количество людей, заболевших коронавирусом, увеличилось до 3,2 млн. Умерли 228 267 человек.

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