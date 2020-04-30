Не исключаю, что может быть и коррупционная составляющая, - Полозов об обмене пленными

30 апреля, 2020, 22:13

Адвокат Полозов считает, что удерживаемые в российских СИЗО и колониях украинцы могут заразиться коронавирусом

Российский адвокат Николай Полозов прокомментировал обмены удерживаемыми лицами между Украиной и Россией и представителями ОРДЛО, сообщает 5 канал.

"Переговорный трек, который касается украинских политзаключенных, находящихся в России или в оккупированном Крыму, отличается от трека, который касается так называемых Л/ДНР. Если с сепаратистами за последние месяцы удавалось договориться, то вопрос договоренностей с представителями Кремля уже более семи месяцев не развивался", - сказал Полозов.

Адвокат считает, что удерживаемые украинцы могут заразиться коронавирусом в российских СИЗО и колониях.

"На днях было сообщение, что в российской системе исполнения наказаний уже есть заболевшие среди заключенных и сотрудников. Поэтому особенно угрожает эта ситуация, в условиях плохой медицины в российских СИЗО и колониях, конечно же в зоне риска находятся украинские политзаключенные. Чем дольше они находятся в России, тем больше шансов, что им будет очень тяжело оказать помощь", - сказал адвокат.

Также Полозов объяснил, почему РФ затягивает переговоры по обмену: "Важно понимать механику этих обменов. Для Кремля не так важны люди, как получение каких-либо политических, экономических или иных преференций. Например, пустить воду в Крым или что-то подобное".

Кроме того, правозащитник прокомментировал вопрос о том, кто именно попадает в списки на обмен.

"Эти списки составляются в закрытом режиме. Без участия правозащитников, общества. Непонятно по какому принципу они формируются. Не исключаю, что там может быть и какая-то коррупционная составляющая. Не исключаю давление извне, в том числе из Кремля", - добавил адвокат.