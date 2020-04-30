Не надо ждать отставки Шмыгаля, - Арахамия

30 апреля, 2020, 17:27

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заметил, что ожидать отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительства не стоит

Об этом Арахамия заявил во время брифинга 30 апреля, передает Еспресо.TV.

"Я думаю, что не надо ждать отставки Шмыгаля. Шмыгаль работает. Если в воскресенье вечером, в 22:00, зайти в Кабмин, то там будет половина Кабмина работать. То есть они работают действительно много, нарабатывают решения. Не все решения, конечно, безупречны, - это нормальный процесс", - подчеркнул Арахамия.

Отвечая на вопрос о недовольстве членов определенных парламентских фракций и групп работой правительства, в частности в части коммуникаций с ВР, Арахамия ответил: "То, что некоторые политические группы и фракции, подчеркиваю, которые не назначали это правительство, не голосовали ни за одного министра, теперь жалуются на плохую коммуникацию, то мне кажется, это обычный человеческий процесс: если кто-то за меня не голосовал, а потом хочет со мной хороших коммуникаций, то наверное, с этим могут быть проблемы. Поэтому я думаю, что причина именно в этом".

Напомним, 30 апреля на брифинге после заседания ВР председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент Зеленский нашел новый формат сотрудничества с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb