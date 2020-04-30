 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНе надо ждать отставки Шмыгаля, - Арахамия

Не надо ждать отставки Шмыгаля, - Арахамия


фото: korrespondent.net
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заметил, что ожидать отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительства не стоит

Об этом Арахамия заявил во время брифинга 30 апреля, передает Еспресо.TV.

"Я думаю, что не надо ждать отставки Шмыгаля. Шмыгаль работает. Если в воскресенье вечером, в 22:00, зайти в Кабмин, то там будет половина Кабмина работать. То есть они работают действительно много, нарабатывают решения. Не все решения, конечно, безупречны, - это нормальный процесс", - подчеркнул Арахамия.

Отвечая на вопрос о недовольстве членов определенных парламентских фракций и групп работой правительства, в частности в части коммуникаций с ВР, Арахамия ответил: "То, что некоторые политические группы и фракции, подчеркиваю, которые не назначали это правительство, не голосовали ни за одного министра, теперь жалуются на плохую коммуникацию, то мне кажется, это обычный человеческий процесс: если кто-то за меня не голосовал, а потом хочет со мной хороших коммуникаций, то наверное, с этим могут быть проблемы. Поэтому я думаю, что причина именно в этом".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 апреля, 2020 четверг

больше новостей

30 апреля, 2020 четверг

29 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать