Нардеп "слуга" Холодов объяснил свой вояж на Кипр лечением сына, а невозврат - самоизоляцией

30 апреля, 2020, 12:07

Андрей Холодов ответил на заявления журналистов "Схем" и объяснил, что летел на операцию сына, после которой у него начался "острый бронхит" и местные врачи настояли на самоизоляции

Об этом нардеп Андрей Холодов написал в Facebook.

"Я прилетел из Киева на Кипр 15 марта. 16 марта моего маленького сына должны были оперировать - хотел быть с семьей в этой ситуации. Я полетел исключительно по этой причине", - заявил нардеп.

Холодов заметил, что после операции сына ему стало плохо, и он получил подозрение на коронавирус от местных врачей.

"Я планировал вернуться сразу после операции - 17 марта. У меня был билет на рейс Ларнака-Киев", - добавил депутат.

19 марта холодов трижды вызывали врачей. Он добавил, что имел все симптомы тяжелой формы COVID-19 - от лихорадки и температуры до кашля.

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Но рейс отменили, а на следующем - эвакуационного рейса 20 марта - симптомы не позволяли покинуть страну, чтобы не подвергнуть других на инфицирование.

Он предоставил справки кипрских врачей и отметил, что мог покинуть Кипр последним самолетом в Украину, но не рискнул подвергать всех на инфицирование.

"Тест на Кипре мне сделать тогда не могли - людей с симптомами коронавируса не пускали даже в здание больницы", - заявил он.

"Таким образом я оказался заблокированным за пределами Украины, без физической возможности вернуться в Киев, да еще и с достаточно обоснованными подозрениями на COVID-19", - подытожил нардеп.

Также он пояснил, что 30 апреля будет первый рейс из Кипра в Украину за долгое время.

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