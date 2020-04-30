Нападение полиции на журналиста: в ОБСЕ выразили озабоченность и призвали Украину расследовать инцидент
Об этом Дезир написал в Twitter.
"Обеспокоенный полицейским насилием в отношении журналистов Hromadske Богдана Кутепова и Никиты Мекензина, которым помешали вести репортаж из-под стен Кабинета министров в Киеве", - - написал Дезир.
Представитель ОБСЕ призвал украинскую власть расследовать этот инцидент.
"Я призываю органы власти Украины расследовать инцидент и обеспечить возможность журналистам свободно отчитываться о публичных протестах", - отметил Дезир.
Worried by police violence against @HromadskeUA journalists Bohdan Kutiepov & Nikita Mekenzin, obstructing their reporting outside the Cabinet of Ministers in Kyiv . I urge #Ukraine authorities to investigate the incident & ensure journalists can report freely on public protests.- OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) April 29, 2020
- Напомним, 29 апреля под Кабмином во время протестов мелких предпринимателей против блокирования их работы полиция напала на журналиста Hromadske и сломала ему аппаратуру.
- Из-за нападения полицейского на журналиста Hromadske начато служебное расследование. Патрульных, которые принимали участие в инцидентов, отстранили от работы.
- В посольстве США высказались в поддержку расследования инцидента.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-