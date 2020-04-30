Нападение полиции на журналиста: в ОБСЕ выразили озабоченность и призвали Украину расследовать инцидент

30 апреля, 2020, 09:55

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил об обеспокоенности из-за нападения полицейского на журналиста hromadske Богдана Кутепова у Кабмина

Об этом Дезир написал в Twitter.

"Обеспокоенный полицейским насилием в отношении журналистов Hromadske Богдана Кутепова и Никиты Мекензина, которым помешали вести репортаж из-под стен Кабинета министров в Киеве", - - написал Дезир.

Представитель ОБСЕ призвал украинскую власть расследовать этот инцидент.

"Я призываю органы власти Украины расследовать инцидент и обеспечить возможность журналистам свободно отчитываться о публичных протестах", - отметил Дезир.

Worried by police violence against @HromadskeUA journalists Bohdan Kutiepov & Nikita Mekenzin, obstructing their reporting outside the Cabinet of Ministers in Kyiv . I urge #Ukraine authorities to investigate the incident & ensure journalists can report freely on public protests. - OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) April 29, 2020

Напомним, 29 апреля под Кабмином во время протестов мелких предпринимателей против блокирования их работы полиция напала на журналиста Hromadske и сломала ему аппаратуру.

Из-за нападения полицейского на журналиста Hromadske начато служебное расследование. Патрульных, которые принимали участие в инцидентов, отстранили от работы.

В посольстве США высказались в поддержку расследования инцидента.

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