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Espreso.tvОбществоНацкомиссия по энергетике утвердила введение RAB-тарифов для облэнерго

Нацкомиссия по энергетике утвердила введение RAB-тарифов для облэнерго

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, поддержала проект перехода на стимулирующий тариф для облэнерго - так называемый RAB-тариф

Такое решение НКЭРКУ приняла 29 апреля, говорится на сайте регулятора.

"Мы понимаем важность этой реформы, чтобы с одной стороны она не оказалась псевдо, но с другой - не была чрезмерной для всех потребителей", - заявил на заседании глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

"Мы только приветствуем проект и готовы к обсуждению", - добавил он.

НКРЭКУ одобрил введение в тариф на передачу электроэнергии фиксированную ставку доходности облэнерго в зависимости от стоимости их активов. На старую базу активов предлагают ввести 0,1% доходности, на новую - 15%. Для каждого облэнерго эти цифры будут разными.

Как сообщается на сайте регулятора, для запуска стимулирующих тарифов возникает необходимость внесения изменений в 4 предыдущих постановлений Нацкомиссии от 11 июля 2013, от 23 июля 2013 года, от 26 июля 2013 и от 5 октября 2018 года.

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк на заседании заявил, что принятые проекты решений были разработаны давно, а в их разработке принимали участие Агентство США по международному развитию в Украине, Молдове и Беларуси (USAID).

В соответствии с законодательством, одобренные проекты решений должны пройти общественные обсуждения. После обсуждений регулятор снова должен одобрить и утвердить окончательный вариант постановления.

"Замечания и предложения к обнародованным материалам от физических и юридических лиц, их объединений принимаются до 1 июня 2020 года (включительно) в письменном и электронном виде", - добавили в регуляторе.

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  • Отметим, стимулирующее тарифообразование или RAB-регулирование (аббревиатура Regulatory Asset Base) - регуляторная база активов - это собственные мощности облэнерго, которые предприятие использует для распределения электроэнергии (например, опоры, провода). Суть этого подхода в том, чтобы заставить владельцев инфраструктуры вкладывать средства в модернизацию системы, а также заинтересовать инвесторов вкладываться в инфраструктуру.

  • Для облэнерго RAB дает гарантию, что те будут ежемесячно получать фиксированный доход, который будет зависеть от стоимости активов. В постановлении НКРЭКУ предусмотрено, что в свои тарифы облэнерго ежегодно будет закладывать 12,5% стоимости своих активов - старых и новых. Этот дополнительный доход нужно вкладывать в модернизацию, ведь будет предоставляться он в течение ограниченного периода (3,5 или 8 лет).

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