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Espreso.tvОбществоНа Ривненщине от коронавируса умерла 67-летняя женщина

На Ривненщине от коронавируса умерла 67-летняя женщина

По состоянию на 30 апреля в Ривненской области подтверждены 27 новых случаев заболевания COVID-19 и один случай смерти ранее госпитализированной женщины

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook.

"По состоянию на вечер 30 апреля на Ривненщине подтверждены 27 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в области зарегистрированы 665 случаев заболевания COVID-19. Из них уже 16 летальных, 66 человек выздоровели. Сейчас на проверке в Ривненском областном лабораторном центре 150 образцов. всего с начала вспышки COVID-19 в Ривненской области ПЦР-методом проверили 2 576 человек", - написал он.

Он отметил, что 15 из 27 новых заболевших - жители Ривного.

Возраст больных - от 6 до 75 лет.

Умерла 67-летняя жительница Владимирецкого района, ранее госпитализированная в Сарненскую центральную районную больницу.

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