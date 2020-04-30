На Ривненщине от коронавируса умерла 67-летняя женщина

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook.

"По состоянию на вечер 30 апреля на Ривненщине подтверждены 27 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в области зарегистрированы 665 случаев заболевания COVID-19. Из них уже 16 летальных, 66 человек выздоровели. Сейчас на проверке в Ривненском областном лабораторном центре 150 образцов. всего с начала вспышки COVID-19 в Ривненской области ПЦР-методом проверили 2 576 человек", - написал он.