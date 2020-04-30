На Ривненщине от коронавируса умерла 67-летняя женщина
30 апреля, 2020, 22:49
По состоянию на 30 апреля в Ривненской области подтверждены 27 новых случаев заболевания COVID-19 и один случай смерти ранее госпитализированной женщины
Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook.
"По состоянию на вечер 30 апреля на Ривненщине подтверждены 27 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в области зарегистрированы 665 случаев заболевания COVID-19. Из них уже 16 летальных, 66 человек выздоровели. Сейчас на проверке в Ривненском областном лабораторном центре 150 образцов. всего с начала вспышки COVID-19 в Ривненской области ПЦР-методом проверили 2 576 человек", - написал он.
Он отметил, что 15 из 27 новых заболевших - жители Ривного.
Возраст больных - от 6 до 75 лет.
Умерла 67-летняя жительница Владимирецкого района, ранее госпитализированная в Сарненскую центральную районную больницу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-