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Espreso.tvОбществоНа Киев надвигается грозовой фронт: объявлен желтый уровень опасности

На Киев надвигается грозовой фронт: объявлен желтый уровень опасности

Вечером в четверг, 30 апреля, в Киеве ожидается ухудшение погоды, в частности сильный ураган с грозами

Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

"Возможен град. Сопровождать сильные осадки будет порывистый ветер 18-20 м/с", - говорится в сообщении.

На Киев надвигается грозовой фронт и объявлен желтый уровень опасности.

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