На Киев надвигается грозовой фронт: объявлен желтый уровень опасности
30 апреля, 2020, 20:23
Вечером в четверг, 30 апреля, в Киеве ожидается ухудшение погоды, в частности сильный ураган с грозами
Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
"Возможен град. Сопровождать сильные осадки будет порывистый ветер 18-20 м/с", - говорится в сообщении.
На Киев надвигается грозовой фронт и объявлен желтый уровень опасности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-