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Espreso.tvОбществоНа Днепропетровщине обнаружили 17 новых случаев заражения коронавирусом

На Днепропетровщине обнаружили 17 новых случаев заражения коронавирусом

В Днепропетровской области обнаружили 17 новых случаев коронавируса COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

"По два лабораторно подтвержденных случая - в Покрове, Днипре и Першотравенске", - говорит председатель ОГА Александр Бондаренко.

Больше всего людей заболело в Кривом Роге. Там COVID-19 диагностировали у 11 жителей.

Всего в регионе ПЦР-тесты подтвердили коронавирус у 364 жителей. 23 из них уже выздоровели.

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