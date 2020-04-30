На Днепропетровщине обнаружили 17 новых случаев заражения коронавирусом
30 апреля, 2020, 21:53
В Днепропетровской области обнаружили 17 новых случаев коронавируса COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.
"По два лабораторно подтвержденных случая - в Покрове, Днипре и Першотравенске", - говорит председатель ОГА Александр Бондаренко.
Больше всего людей заболело в Кривом Роге. Там COVID-19 диагностировали у 11 жителей.
Всего в регионе ПЦР-тесты подтвердили коронавирус у 364 жителей. 23 из них уже выздоровели.
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