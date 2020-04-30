На Днепропетровщине обнаружили 17 новых случаев заражения коронавирусом

30 апреля, 2020, 21:53

В Днепропетровской области обнаружили 17 новых случаев коронавируса COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

"По два лабораторно подтвержденных случая - в Покрове, Днипре и Першотравенске", - говорит председатель ОГА Александр Бондаренко.

Больше всего людей заболело в Кривом Роге. Там COVID-19 диагностировали у 11 жителей.

Всего в регионе ПЦР-тесты подтвердили коронавирус у 364 жителей. 23 из них уже выздоровели.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .