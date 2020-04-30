МЗ планирует закупить 200 сделанных в Украине аппаратов ИВЛ за 100 млн грн, - Степанов

30 апреля, 2020, 07:49

Министерство здравоохранения планирует приобрести 200 аппаратов искусственной вентиляции легких украинского производства

Об этом сообщил глава МЗ Максим Степанов, передает "Радио Свобода" .

На закупку этого оборудования Кабмин предусмотрел 100 млн грн.

Степанов отметил, что эти аппараты ИВЛ соответствуют необходимым техническим критериям и их сразу передадут в больницы по всей стране.

По данным Национальной службы здоровья Украины, по состоянию на начало апреля для больных COVID-19 в Украине выделили 1870 аппаратов ИВЛ, которые распределили среди больниц по всей стране.

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