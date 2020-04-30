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Espreso.tvОбществоМЗ опубликовало список областей с самым высоким процентом смертей от COVID-19

МЗ опубликовало список областей с самым высоким процентом смертей от COVID-19

Центр общественного здоровья министерства здравоохранения Украины обнародовал список областей с высоким показателем летальности от коронавируса в стране. Показатель смертности в Украине составил 0,62 на 100 тыс. населения, а летальность - 2,5%

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Отмечается, по состоянию на 30 апреля показатель летальности от COVID-19, превышающий средний по Украине, зарегистрирован в следующих областях:

- Ивано-Франковская - 5,8%;

- Кировоградская - 4,6%;

- Львовская - 3,3%;

- Сумская - 3,9%;

- Хмельницкая - 6,1%;

- Черниговская - 8,0%;

- Полтавская - 3,0.

Поэтому показателю смертность в стране составил 0,62 на 100 тыс. населения. Летальность - 2,5%.

Отмечается, в поло-возрастной структуре умерших преобладают мужчины - 146 (56%) и люди в возрасте от 50 лет (85%).

  • Напомним, ранее Минздрав опубликовало статистику , что среди зафиксированных смертей от коронавируса в Украине преобладают мужчины и люди старше пятидесяти лет - 85%.
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