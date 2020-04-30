МЗ опубликовало список областей с самым высоким процентом смертей от COVID-19
30 апреля, 2020, 20:33
Центр общественного здоровья министерства здравоохранения Украины обнародовал список областей с высоким показателем летальности от коронавируса в стране. Показатель смертности в Украине составил 0,62 на 100 тыс. населения, а летальность - 2,5%
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
Отмечается, по состоянию на 30 апреля показатель летальности от COVID-19, превышающий средний по Украине, зарегистрирован в следующих областях:
- Ивано-Франковская - 5,8%;
- Кировоградская - 4,6%;
- Львовская - 3,3%;
- Сумская - 3,9%;
- Хмельницкая - 6,1%;
- Черниговская - 8,0%;
- Полтавская - 3,0.
Поэтому показателю смертность в стране составил 0,62 на 100 тыс. населения. Летальность - 2,5%.
Отмечается, в поло-возрастной структуре умерших преобладают мужчины - 146 (56%) и люди в возрасте от 50 лет (85%).
- Напомним, ранее Минздрав опубликовало статистику , что среди зафиксированных смертей от коронавируса в Украине преобладают мужчины и люди старше пятидесяти лет - 85%.
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