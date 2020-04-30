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Espreso.tvОбществоЛуганщина открывает рынки с первого мая

Луганщина открывает рынки с первого мая


фото: ot.kr.ua
Луганская область с 1 мая открывает продуктовые рынки

Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, передает "РБК-Украина".

Он отметил, что алгоритм открытия рынка предполагает соблюдение жестких карантинных требований и усиленный контроль.

"Поэтому с 1 мая откроют агропродовольственный рынок, в которых есть все разрешительные документы. При наличии нарушений эти объекты будут закрыты", - отметил Гайдай.

По словам начальника Главного управления Госпотребслужбы в Луганской области Риты Холоденко, смогут открыться рынки с официальной регистрацией, которые обеспечат допуск работников, продавцов и посетителей со средствами индивидуальной защиты, а также температурный скрининг.

Также обязательным условием работы названы диспенсеры с антисептиком.

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