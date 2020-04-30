Лавров поднял вопрос о "Консультативном совете по ОРДЛО", но мы его не обсуждали, - Кулеба

30 апреля, 2020, 17:13

Главы МИД Украины, Германии и Франции во время онлайн-встречи не обсуждали вопрос создания так называемого Консультативного совета по ОРДЛО, а только выслушали российскую позицию по этому вопросу

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил на брифинге, передает Укринформ.

"Мой российский коллега Сергей Лавров поднял этот вопрос (создание так называемого Консультативного совета, - ред.) и довольно подробно осветил российскую позицию по этому поводу, но мы этот вопрос не обсуждали. Мы выслушали позицию российского коллеги по Консультативному совету", - сказал Кулеба.

Отметим, что глава немецкого МИД Гайко Маас анонсировал новые переговоры министров "нормандского формата" в мае в формате видеоконференции.

Также на видеоконференции главы МИД Украины, Германии, Франции и России договорились определить новую дату полного прекращения огня на Донбассе

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