Киевавтодор предупредил о перекрытии проспекта Гузара и предоставил схему объезда
30 апреля, 2020, 08:47
В четверг, 30 апреля, в Киеве до 20:00 будет перекрыта часть проспекта Любомира Гузара из-за проведения ремонтных работ
Об этом сообщает в Facebook коммунальная корпорация "Киевавтодор".
"30 апреля будем асфальтировать участок от НАУ до Индустрильного путепровода. С трех часов ночи выезды на просп. Гузара перекроем с улицы Гарматной и Нежинской, чтобы провести подготовительные работы к асфальтированию", - говорится в сообщении.
В Киевавтодоре также объяснили, как объехать перекрытый участок.
"Схема объезда: ул. Любомир Гузар - ул. Вацлава Гавела - просп. Отрадный - ул. Нежинская - ул. Голего", - рассказали в компании.
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