Курс валют: доллар упал ниже 27 грн
30 апреля, 2020, 09:34
Национальный банк Украины усилил официальный курс гривны относительно доллара на 8 копеек
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на 30 апреля официальный курс установлен на уровне 26,97 гривны за доллар.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,24 гривны за евро. По состоянию на 29 апреля курс был 29,43 гривны.
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