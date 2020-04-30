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Espreso.tvОбществоКурс валют: доллар упал ниже 27 грн

Курс валют: доллар упал ниже 27 грн

Национальный банк Украины усилил официальный курс гривны относительно доллара на 8 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 30 апреля официальный курс установлен на уровне 26,97 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,24 гривны за евро. По состоянию на 29 апреля курс был 29,43 гривны.

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