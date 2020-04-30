Карантин, деньги, законы: в ЦИК назвали основные проблемы в подготовке к местным выборам

30 апреля, 2020, 16:25

В Центральной избирательной комиссии назвали главные проблемы, возникающие в подготовке к проведению местных выборов 25 октября 2020 года

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В частности, речь идет о следующие проблемы:

• неопределенность с эпидемической ситуацией в Украине в связи с распространением острой респираторной болезни COVID-19 во время избирательного процесса очередных местных выборов;

• необходимость принятия дополнительных средств защиты всеми субъектами избирательного процесса при проведении избирательного процесса в условиях карантина;

• незавершенность реформы административно-территориального устройства, вероятность пересмотра ряда положений Избирательного кодекса Украины в случае ее реализации;

• вероятность изменения избирательной системы для отдельных видов местных выборов незадолго до начала избирательного процесса;

• наличие временно оккупированных территорий, определение границ территорий, на которых выборы не могут организовываться и проводиться;

• необходимости скорейшего внесения изменений в Избирательный кодекс Украины в части устранения пробелов и шероховатостей, корреляции сроков и упрощение избирательных процедур;

• проблемы с финансированием местных выборов (сокращение бюджета), в первую очередь - по оплате труда членов избирательных комиссий; возможные проблемы с формированием и функционированием избирательных комиссий всех уровней;

• необходимость модификации ИАС "Местные выборы" и отсутствие финансирования на эти цели;

• необходимость проведения информационных кампаний по разъяснению положений Избирательного кодекса Украины;

• невозможность образования и обеспечения полноценного функционирования региональных и территориальных представительств комиссии до начала избирательного процесса местных выборов в связи с проблемами финансирования;

• сложность применения положений Закона Украины "О публичных закупках" при организации подготовки и проведения местных выборов.