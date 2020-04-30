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Espreso.tvОбществоГотовили провокации на 2 мая, - СБУ провела обыски у пророссийских сепаратистов Одессы

Готовили провокации на 2 мая, - СБУ провела обыски у пророссийских сепаратистов Одессы

Представители пророссийского движения "Куликово поле" пытались организовать 2 мая в Одессе ряд провокаций в годовщину трагических событий 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ отметили, что пророссийские провокаторы планировали распространение в Одессе сепаратистских материалов, в которых призывали к созданию так называемой республики Новороссия и силового захвата государственной власти. По замыслу организаторов, эти действия должны были стать информационным поводом для дискредитации Украины на международной арене пропагандистами из Российской Федерации.

Во время обысков у сепаратистов обнаружили листовки с разделением Украины на фейковые "республику Новороссия" и "бандеровскую Украину", наклейки с надписями "Одесса русский город" и "Одесса - Новороссия", символику с пропагандой тоталитарного режима, печатные издания, так называемую газету "Новороссия" и другую запрещенную законодательством продукцию.

 

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