Готовили провокации на 2 мая, - СБУ провела обыски у пророссийских сепаратистов Одессы

30 апреля, 2020, 15:17

Представители пророссийского движения "Куликово поле" пытались организовать 2 мая в Одессе ряд провокаций в годовщину трагических событий 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ отметили, что пророссийские провокаторы планировали распространение в Одессе сепаратистских материалов, в которых призывали к созданию так называемой республики Новороссия и силового захвата государственной власти. По замыслу организаторов, эти действия должны были стать информационным поводом для дискредитации Украины на международной арене пропагандистами из Российской Федерации.

Во время обысков у сепаратистов обнаружили листовки с разделением Украины на фейковые "республику Новороссия" и "бандеровскую Украину", наклейки с надписями "Одесса русский город" и "Одесса - Новороссия", символику с пропагандой тоталитарного режима, печатные издания, так называемую газету "Новороссия" и другую запрещенную законодательством продукцию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb