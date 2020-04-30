Госцентр занятости случайно предоставил доступ к данным украинцев, которые стали на учет
Пост об этом опубликовал пресс-секретарь Украинского Киберальянса.
В письме говорится, что на сайте Центра для заявителя создан электронный кабинет, в котором можно создать резюме и приступить к поискам работы или возможностей обучения. Пароль для всех заявителей одинаков - 12345678, логин - e-mail адрес.
Автор рассылки порекомендовал изменить пароль сразу же "для конфиденциальности представленной вами информации", но при этом список адресов в письме открыт - то есть любой получатель имеет доступ во все кабинеты заявителей, которые еще не изменили пароль.
"Ничего более тупого и безответственного, чем выходка Государственного центра занятости, я, кажется, еще не видел", - написал Sean Brian Townsend.
Напомним, в начале апреля Государственная служба занятости позволила безработным украинцам стать на учет и подать документы в центр занятости онлайн в период карантина.
Документы из необходимого перечня нужно отсканировать или сделать фото, а в течение 10 рабочих дней после окончания карантина подать оригиналы.
У нас есть победитель на конкурсе "слабоумие и отвага". Ничего более тупого и безответственно, чем выходки Государственного центра Занятости я кажется ещё не видел. Dumbest shit ever.Опубликовано Шоном Таунсендом среду, 29 апреля 2020
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