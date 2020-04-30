Госцентр занятости случайно предоставил доступ к данным украинцев, которые стали на учет

30 апреля, 2020, 14:27

Государственный центр занятости Украины разослал заявителям пароль для входа в онлайн-кабинет в письме с открытыми адресам

Пост об этом опубликовал пресс-секретарь Украинского Киберальянса.

В письме говорится, что на сайте Центра для заявителя создан электронный кабинет, в котором можно создать резюме и приступить к поискам работы или возможностей обучения. Пароль для всех заявителей одинаков - 12345678, логин - e-mail адрес.

Автор рассылки порекомендовал изменить пароль сразу же "для конфиденциальности представленной вами информации", но при этом список адресов в письме открыт - то есть любой получатель имеет доступ во все кабинеты заявителей, которые еще не изменили пароль.

"Ничего более тупого и безответственного, чем выходка Государственного центра занятости, я, кажется, еще не видел", - написал Sean Brian Townsend.

Напомним, в начале апреля Государственная служба занятости позволила безработным украинцам стать на учет и подать документы в центр занятости онлайн в период карантина.

Документы из необходимого перечня нужно отсканировать или сделать фото, а в течение 10 рабочих дней после окончания карантина подать оригиналы.