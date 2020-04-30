Google и Apple выпустили обновления, чтобы отслеживать больных коронавирусом
Об этом сообщает Bloomberg.
Как сообщается, американские компании еще в начале этого месяца обнародовали амбициозный план по превращению миллиардов смартфонов по всему миру в маячки для отслеживания больных, зараженных коронавирусом. Таким образом они пытаются помочь органам здравоохранения бороться с этой болезнью.
Как отмечается, с помощью обновлений пользователи Android-смартфонов и iPhone смогут указывать свои симптомы при подозрении на заражение коронавирусом, а операционные системы анализировать, с кем общался тот или иной человек, и извещать его контактных лиц о том, что они, возможно тоже заражены.
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Кроме того, система отправляет сообщение пользователю о возможном контакте с больным, после того, как кто-нибудь из тех, с кем он общался, сообщит в специальном приложении о коронавирусных симптомах.
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