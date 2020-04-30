ЕС предоставил предпринимателям из Донбасса 123,5 млн грн субсидий и компенсаций

30 апреля, 2020, 08:06

Евросоюз предоставил предпринимателям из Донбасса уже 123,5 млн грн в рамках программы FinancEast

Об этом сообщило представительство ЕС в Украине, передает "Радио Свобода" .

Указанные средства были выделены в течение первых четырех месяцев работы программы. Деньги предоставили в виде субсидий и компенсаций для микро-, малых и средних предприятий на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

Программа FinancEast предусматривает возмещение до 50% стоимости инвестиционных проектов: приобретение в лизинг или в кредит сельскохозяйственной техники, оборудования и транспортных средств, монтажа, строительства и реконструкции помещений.

"Донецкая и Луганская области сейчас как никогда нуждаются в помощи и инвестиций для устойчивого экономического и социального восстановления. Уже есть хороший старт с начала года программа FinancEast в пределах EU4Business профинансировала почти 70 инвестиционных проектов микро- и малых предприятий. И эта цифра будет расти с помощью гранта, предоставленного Европейским союзом ", - сказал посол ЕС Матти Маасикас.

Программу FinancEast воплощают немецкий государственный банк развития KfW и Фонд развития предпринимательства в пределах проекта "Поддержка Европейского союза для востока Украины" и инициативы ЕС EU4Business. Главными партнерами от Украины стали АО "Ощадбанк" и ООО "ОТП Лизинг".

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