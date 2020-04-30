Экс-тренер "Динамо" Хацкевич вывел "Ротор" в российский топ-дивизион

30 апреля, 2020, 14:47

Клубы второго российского дивизиона проголосовали за досрочную остановку сезона, по итогам которого команда бывшего тренера "Динамо" Александра Хацкевича - "Ротор" - вышла в премьер-лигу

Об этом сообщает "Матч ТВ".

30 апреля состоялось собрание клубов второго российского дивизиона. Большинством голосов было принято решение досрочно завершить сезон-2019/20. Нынешнее положение в турнирной таблице будет зафиксировано, как итоговое.

В премьер-лигу выйдут волгоградский "Ротор", который тренирует белорус Александр Хацкевич, и подмосковные "Химки".

Окончательно решение должен принять Российский футбольный союз, который обсудит этот вопрос не ранее 15 мая.

Стоит отметить, что под руководством Хацкевича "Ротор" провел лишь одну игру, после которой соревнования были остановлены из-за пандемии коронавируса.

46-летний Александр Хацкевич работал в "Динамо" с июня 2017 года до августа 2019 и привел команду к двум победам в Суперкубке Украины. Под его руководством команда трижды финишировала второй в чемпионате Украины и не смогла ни разу пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.

С 2010 до 2014 года Хацкевич возглавлял молодежную команду "Динамо". В 2014 - 2016 годах был главным тренером сборной Беларуси. Также тренировал минское "Динамо" и "Витебск".

Напомним, в декабре 2019 Александр Хацкевич возглавил волгоградский "Ротор" , который выступает во втором российском дивизионе.

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