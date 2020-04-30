Экс-футболист "Динамо" Гусев назвал лучшего тренера в своей карьере

30 апреля, 2020, 15:41

Бывшему футболисту "Динамо" Олегу Гусеву комфортно работалось с Анатолием Демьяненко и Юрием Семиным

Об этом сообщает "Вацко Live" в youtube.

Гусев отметил тех тренеров, под руководством которых регулярно играл.

"Конечно же каждый игрок выберет того тренера, при котором он играет. Я бы отметил Анатолия Васильевича Демьяненко. При нем я постоянно играл, становился чемпионом и обладателем Кубка Украины. Также отмечу Юрия Павловича Семина", - сказал полузащитник.

37-летний Олег Гусев выступал за киевское "Динамо" с 2003-го по 2018-й год. В общем провел 375 матчей, забил 80 мячей и отдал 48 результативных передач. Полузащитник 5 раз выигрывал УПЛ и Кубок Украины.