Экс-чемпион мира не верит в победу Ломаченко над Лопесом
Об этом сообщает Vringe .
По словам Фенеча, Ломаченко еще ни разу на профессиональном ринге не оказывался под настоящим прессингом, поэтому не сможет противостоять жесткому стилю Лопеса.
"Теофимо Лопес не только панчер. Я думаю, он более профессиональный боксер, чем Ломаченко. Все говорят о "танцах" Ломаченко, о том, как он "танцует" в ринге. Я знаю, он сделал удивительные вещи в любителях, но как профессионал - он не очень. Это же профессиональный бой. Есть несколько бойцов, которые могут проучить его. В профи он еще не дрался ни с кем, кто бы прессинговал его. Когда он подерется с такими ребятами, мы сможем о чем-то говорить. Я не верю, что Ломаченко выигрывает бой с Лопесом ", - сказал Фенеч.
Лопес является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии IBF (Международной боксерской федерации). Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).
Бой Ломаченко - Лопес должен был состояться 30 мая, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.
- Напомним, 21 апреля Теофимо Лопес заявил, что для победы над Василием Ломаченко ему хватит восьми раундов.
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