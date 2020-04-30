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Espreso.tvОбществоДвое россиян осуждены за подрыв авто украинского разведчика, - ОГПУ

Двое россиян осуждены за подрыв авто украинского разведчика, - ОГПУ

Голосеевский районный суд Киева признал виновным двух граждан РФ в покушении на совершение террористического акта, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами, а также использовании поддельных документов

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"4 апреля 2019 года осужденные, выполняя задание спецслужб страны-агрессора, предприняли попытку заложить под припаркованный автомобиль сотрудника украинской разведки взрывное устройство. Однако взрывчатка сдетонировала в момент установки", - говорится в сообщении.

Также установлено, что один из исполнителей преступления ранее проходил службу в личной охране главы Республики Ингушетия, входящей в состав РФ, а также занимал должность заместителя руководителя его администрации.

По данным ведомства, совершению покушения на теракт предшествовала многомесячная подготовка, которая, в частности, включала использование поддельных паспортов и водительских удостоверений граждан Кыргызстана, слежку за возможными местами обитания и маршрутами передвижения потерпевшего, изготовление взрывного устройства, приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов.

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  • Напомним, взрыв произошел ночью 4 апреля 2019 года на улице Вильямса в Киеве. В воздух взлетел "Шевроле Авео", принадлежащий офицеру Главного управления разведки Минобороны в Киеве. Подрывника доставили в больницу. Сначала сообщалось, что он умер, но потом выяснилось, что ему удалось выжить.

 

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