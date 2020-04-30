Две украинки попали в топ-10 сильнейших шахматисток мира
30 апреля, 2020, 17:16
Украинки Анна и Мария Музычук попали в топ-10 лучших шахматисток мира
Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации шахмат.
Экс-чемпионка мира Мария Музычук занимает шестое место, а ее старшая сестра Анна Музычук - седьмая. Рейтинг возглавляет китаянка Хоу Ифань.
В первой сотне сильнейших шахматисток мира нашлось место еще для четырех украинок: Юлия Осьмак (33), Анна Ушенина (50), Наталья Букса (55), Инна Гапоненко (62).
У мужчин уверенно лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2863). В топ-100 входят семь украинцев: Антон Коробов (42), Юрий Криворучко (51), Александр Арещенко (57), Василий Иванчук (59), Павел Эльянов (66), Илья Нижник (73), Андрей Волокитин (97).
- 27 апреля в первом матче суперфинала Мировой Лиги по шахматам сборная Украины победила Сербию.
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-