Две украинки попали в топ-10 сильнейших шахматисток мира

30 апреля, 2020, 17:16

Украинки Анна и Мария Музычук попали в топ-10 лучших шахматисток мира

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации шахмат.

Экс-чемпионка мира Мария Музычук занимает шестое место, а ее старшая сестра Анна Музычук - седьмая. Рейтинг возглавляет китаянка Хоу Ифань.

В первой сотне сильнейших шахматисток мира нашлось место еще для четырех украинок: Юлия Осьмак (33), Анна Ушенина (50), Наталья Букса (55), Инна Гапоненко (62).