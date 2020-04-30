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Espreso.tvСпортДве украинки попали в топ-10 сильнейших шахматисток мира

Две украинки попали в топ-10 сильнейших шахматисток мира


фото: Getty Images
Украинки Анна и Мария Музычук попали в топ-10 лучших шахматисток мира

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации шахмат.

Экс-чемпионка мира Мария Музычук занимает шестое место, а ее старшая сестра Анна Музычук - седьмая. Рейтинг возглавляет китаянка Хоу Ифань.

В первой сотне сильнейших шахматисток мира нашлось место еще для четырех украинок: Юлия Осьмак (33), Анна Ушенина (50), Наталья Букса (55), Инна Гапоненко (62).

У мужчин уверенно лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2863). В топ-100 входят семь украинцев: Антон Коробов (42), Юрий Криворучко (51), Александр Арещенко (57), Василий Иванчук (59), Павел Эльянов (66), Илья Нижник (73), Андрей Волокитин (97).

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