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Espreso.tvОбществоДолжен нести двойную ответственность, - Арахамия о скандале с рестораном однопартийца Тищенко

Должен нести двойную ответственность, - Арахамия о скандале с рестораном однопартийца Тищенко

По словам председателя фракции "СН" Давида Арахамия, вопрос с рестораном "Велюр" рассмотрят на партийном заседании

Об этом Давид Арахамия сообщил на брифинге, передает УП.

"У нас не было собрания фракции, но мы хотим его провести и рассмотреть этот вопрос. Мое личное мнение, что он должен быть наказан по закону, его заведение и он лично. Оплатить то, что нужно оплатить. Считаю, что политически он несет двойную ответственность", - заявил он.

Председатель фракции "слуг" добавил, что Тищенко должен оплатить двойной размер штрафа, потому что он народный депутат.

  • Напомним, журналисты Bihus.info выяснили, что ресторан "Велюр", который принадлежит нардепу-"слуге" Николаю Тищенко, во время карантина посещали, в частности нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, а также сотрудник "Метинвеста" Рината Ахметова.
  • Тищенко заявил, что в ресторане собирался "своеобразный штаб" для обсуждений развития Киева.
  • Полиция Киева пришла с проверкой в ресторан нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко после того, как вышло расследование о его работе вопреки карантину в Украине

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