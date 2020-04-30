Десятки спецрейсов везли рабочих из Румынии в страны ЕС на заработки
Об этом пишет Балканский обозреватель со ссылкой на румынское издание hotnews .
Сейчас Вена пытается убедить Бухарест установить железнодорожное сообщение, чтобы облегчить перевозки тысяч домашних помощников для пожилых людей.
"Румынские власти не имеют однозначного отношения к этому процессу. С одной стороны, существует страх увидеть работников незащищенными (или плохо защищенными) перед риском заражения, из-за чего работники могут привезти вирус домой. С другой стороны, реальность экономической необходимости этой миграции из-за нехватки рабочих мест внутри страны и низкий уровень зарплат", - пишет издание.
По данным нескольких сайтов, которые принимают на работу в Германию, сезонным работникам платят 9,35 евро в час, что может означать 1300 евро в месяц, тогда как средняя чистая зарплата в Румынии составляет 660 евро в месяц.
В прошлом году румынские работники отправили семьям 7,2 млрд долларов (6,6 млрд евро), что почти на треть больше, чем иностранные инвестиции, непосредственно вовлеченные в Румынии.
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Ранее СМИ сообщали, что украинская власть не позволяет чартерам с работниками вылетать из Украины. В частности, авиакомпании "МАУ" запретили выполнить рейс с украинскими гражданами по маршруту Киев - Лондон.
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Вице-премьер Вадим Пристайко ранее заявил, что проведет переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам.
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Правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы, заявил вчера глава украинского правительства Денис Шмыгаль.
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