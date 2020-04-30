Депутат, возглавлявший земельную комиссию, выпал из многоэтажки в Одессе

Об этом Укринформу сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Одесской области.

"Тело 49-летнего мужчины нашли сегодня около 12 часов вблизи многоэтажного дома на улице Академика Заболотного. Полиция устанавливает обстоятельства смерти. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в ЕРДР согласно признакам ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины ", - отметили в полиции.

Мужчина выбросился с балкона 13-го этажа.

Депутат местного совета одного из пригородных сел Сергей Колодяжный сообщил в своем Telegram -канале, что погибший одессит - председатель депутатской земельной комиссии сельсовета.

"Сегодня в Фонтанском сельском совете произошел ряд событий. Одно из них трагично. Первое. С утра в Фонтанском сельском совете происходят массовые обыски. Второе. После обеда появилась информация, что один из депутатов, покончил с собой (выпрыгнул из окна 13 этажа). Эта информация сейчас подтверждается из многих источников", - отметил Колодяжный.

Согласно информации, погибший депутат - это глава земельной комиссии сельсовета, добавил Колодяжный.

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