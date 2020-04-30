Денисова рассказала родственникам политзаключенных о процессе обмена
Об этом она написала в Facebook.
Она рассказала им об особенностях переговоров по взаимному обмену удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
"Безусловно, их больше беспокоило, когда их родные будут дома. Сообщила, что процесс переговоров об освобождении наших сограждан продолжается. Дала исчерпывающую информацию об особенностях течения этого процесса. В то же время отметила, что сейчас необходимо наладить коммуникацию между родными узников Кремля и представителями официальной украинской стороны, которые непосредственно вовлечены в процесс переговоров", - написала Денисова.
По информации омбудсмена, она обсудила с семьями вопрос предоставления государственной правовой помощи для всех граждан, которых незаконно удерживает Россия.
"Заверила, что сделаю все возможное, чтобы такой помощью был обеспечен каждый украинец, который сейчас находится в плену", - сообщила омбудсмен.
Как отметила Денисова, есть договоренность, чтобы в рабочую группу при Офисе президента Украины включили также членов семей украинских политзаключенных.
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