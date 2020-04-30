Денисова рассказала родственникам политзаключенных о процессе обмена

30 апреля, 2020, 15:02

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова сообщила, что провеивают на территории России и временно аннексированного Крыма

Об этом она написала в Facebook.

Она рассказала им об особенностях переговоров по взаимному обмену удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

"Безусловно, их больше беспокоило, когда их родные будут дома. Сообщила, что процесс переговоров об освобождении наших сограждан продолжается. Дала исчерпывающую информацию об особенностях течения этого процесса. В то же время отметила, что сейчас необходимо наладить коммуникацию между родными узников Кремля и представителями официальной украинской стороны, которые непосредственно вовлечены в процесс переговоров", - написала Денисова.

По информации омбудсмена, она обсудила с семьями вопрос предоставления государственной правовой помощи для всех граждан, которых незаконно удерживает Россия.

"Заверила, что сделаю все возможное, чтобы такой помощью был обеспечен каждый украинец, который сейчас находится в плену", - сообщила омбудсмен.

Как отметила Денисова, есть договоренность, чтобы в рабочую группу при Офисе президента Украины включили также членов семей украинских политзаключенных.