Дело Вятровича - мыльный пузырь, - "Права человека в Украине"

30 апреля, 2020, 13:05

Все утверждения нардепа Бужанского, как и сущность уголовного производства ГБР, - сплошная ерунда

19 ноября 2019 Государственное бюро расследования (ГБР) открыло уголовное производство, далее на языке канцелярита, "по факту совершения действий, направленных на растрату средств государства, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с должностными лицами ООО "Строительная кампания "Квадро", бывшим главой украинского института национальной памяти Вятровича по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 191 УК Украины ", пишут "Права человека в Украине ".

В тот же день народный депутат Украины Максим Бужанский написал в своем фейсбуке, что производство открыто по его обращению и гордо приложил выписку из ЕРДР. Бужанский утверждал, что в ноябре 2018 Вятрович "закатил банкет в День Голодомора почти на полмиллиона гривен и что он просто украл большую часть из этих полумиллиона, отмыва их на строительной компании".

Все эти утверждения нардепа Бужанского, как и сущность уголовного производства ГБР, - сплошная ерунда. Полный бред.

Международный форум "Украина помнит, мир признает" к 85-й годовщине Голодомора проходил 22-24 ноября 2018 года в Киеве и совмещал ряд мероприятий: двухдневный научный симпозиум и открытие выставки "Украина 1932-1933. Геноцид голодом", подготовленной Институтом национальной памяти, в украинском доме, Художественную акцию-реквием в Национальной опере Украины, заседание Международного форума с участием Президента Украины и глав иностранных государств в Художественном арсенале, а также общегосударственные траурные мероприятия 24 ноября, призваны почтить убитых в 1932 1933 годах у Мемориала жертв Голодомора.

Заявление Бужанского и уголовное производство касаются питания участников научного симпозиума, который проходил 22 и 23 ноября в киноконцертном зале в Украинском доме и на котором выступило 20 известных иностранных и 32 украинских исследователи. Бужанский в развязном и наглом стиле называет это "банкетом". Он пишет: "Была организована некая трехдневная, если не ошибаюсь конференция, приглашены 400 участников. Забегая вперед, скажу, что не было и половины, велась фотосъемка, там все видно". Ложь! В киноконцертном зале Украинского дома 477 мест, и я могу засвидетельствовать, что и 22, и 23 ноября (а я присутствовал оба дня с утра до 16-17 часов) надо было искать свободное место в зале, чтобы сесть, и только во второй половине дня участников было поменьше.

Симпозиум проходил с утра до позднего вечера, и понятно, что было необходимо обеспечить питание участников. В соответствии с законом "О публичных закупках" Украинский институт национальной памяти (УИНП) подготовил тендерную документацию, и были проведены открытые торги через систему электронных закупок "Прозоро". Ожидаемая стоимость услуг по организации и обеспечению выездного питания участников симпозиума, указанная УИНП - 580 тыс. грн. Эти и все последующие данные по подробностям организации питания взяты с сайта prozorro.gov.ua.

УИНП предусмотрел два кофе-брейка, обед и ужин для участников каждый день симпозиума. При этом он планировал, что во второй день участников будет меньше, и во второй половине каждого дня будет меньше людей, чем в первой. Исходя из таких, вообще говоря, умных рассуждений, основанных на опыте проведения двухдневных мероприятий, УИНП планировал для расчетов сметы питания такое количество участников. 22 ноября: утренний кофе-брейк - 400 человек, обед - 400 человек, вечерний кофе-брейк - 350 человек, ужин - 350 человек. 23 ноября: утренний кофе-брейк - 300 человек, обед - 250 человек, вечерний кофе-брейк - 200 человек, ужин - 150 человек. Еще был предусмотрен обед 24 ноября для 20 иностранных участников Форума, которые принимали участие в государственных мероприятиях в этот день. Однако по количеству участников на второй день УИНП ошибся: интерес к Форуму был очень большим, людей в зале было не меньше.

Чтобы определить ожидаемую УИНП стоимость питания, имеем уравнение:

1250x + 650y + 500z + 20q = 580 000

где x, y, z, q - стоимость кофе, обеда, ужина и ланча для одного участника.

Путем простого подбора (подробности опустим) получаем такой результат: для одного человека стоимость кофе с бутербродами и пирожными - 100 грн, обеда - 300 грн, ужина - 500 грн, ланча - 500 грн. Как эти цифры, так и приведенное в тендерной документации меню существенно не отличаются от стоимости питания и меню в аналогичных мероприятиях в тендерной документации на "Прозоро" - обычные блюда, общепринятые на шведском столе в таких мероприятиях. Кто захочет - может в этом убедиться.

Победителем торгов стала компания "Квадр", предложившая наименьшую сумму - 497 100 грн. То есть указанные стоимости обеда, ужина и т.д. надо еще уменьшить на 14%. Бужанский неоднократно издевается по поводу такого выбора, называя "Квадр" строительной кампанией. Как будто строительная кампания не может оказывать услуги кейтеринга! Простой поиск на сайте "Прозоро" показывает, что "Квадр" обеспечивал питание для 34 мероприятий - от спортивных соревнований по футболу, баскетболу и хоккею до съезда судей и Генерального штаба Министерства обороны Украины.

Итак, дело это - мыльный пузырь! Было бы естественно, если бы ГБР не позорилось и закрыло это уголовное производство из-за отсутствия факта правонарушения, а Вятрович подал в суд иск о защите чести и достоинства против Бужанского, такие оскорбления, как по мне, нельзя прощать.

Однако ГБР вызывает Вьятровича на допросы, требует объяснений, хотя, кажется, все достаточно очевидно. Если это заказ, то чей? И почему он выполняется? Надо исключить радикального и последовательного оппонента из политической жизни? Это же проще, чем дискутировать, убеждать, доказывать свою правоту! Выстраивается крайне печальная картина шельмования и клеймения участников Революции Достоинства: Сергей Пашинский - бандит, Татьяна Черновол - убийца, Владимир Вятрович - вор. Кто следующий?

Вообще выглядит так, что уголовные преследования по политическим мотивам становятся сегодня обыденными. Как обыденным остается пренебрежение принципами права и прав человека из соображений политической целесообразности. Но политические преследования относятся к наиболее грубым нарушениям прав человека, они присущи тоталитарным и авторитарным режимам - Северной Кореи, Китаю, России, Азербайджану, Узбекистану, Туркменистану, Таджикистану, Кыргызстану ... И я вынужден повторять то, что я писал во времена президентства Кучмы, Януковича , Порошенко: политический режим, который нарушает права человека, все больше и больше, обречен на сокрушительное поражение.