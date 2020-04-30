Бывший полузащитник МЮ займет родному клубу 3 млн евро

30 апреля, 2020, 20:42

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни займет бельгийскому "Стандард" 3 млн евро, чтобы спасти команду от банкротства

Об этом сообщает Dhnet.be .

Бельгийский клуб ранее не получил лицензию на следующий сезон. Полузащитник китайского "Шаньдун Лунэн" готов помочь "Стандард" материально. 32-летний Феллайни готов выделить родной команде в долг 3 млн евро.

"Стандард" нужно до 5 мая предоставить финансовые гарантии, чтобы пройти лицензирование на следующий сезон чемпионата Бельгии по футболу.