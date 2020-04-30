Бывший полузащитник МЮ займет родному клубу 3 млн евро
30 апреля, 2020, 20:42
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни займет бельгийскому "Стандард" 3 млн евро, чтобы спасти команду от банкротства
Об этом сообщает Dhnet.be .
Бельгийский клуб ранее не получил лицензию на следующий сезон. Полузащитник китайского "Шаньдун Лунэн" готов помочь "Стандард" материально. 32-летний Феллайни готов выделить родной команде в долг 3 млн евро.
"Стандард" нужно до 5 мая предоставить финансовые гарантии, чтобы пройти лицензирование на следующий сезон чемпионата Бельгии по футболу.
- 14 апреля Маруан Феллайни, который был заражен коронавирусом, выписан из больницы.
- 9 апреля 10-кратный чемпион Бельгии "Стандард" не получил лицензию на участие в следующем сезоне.
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