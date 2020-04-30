Арсений Яценюк об очередной виртуальной Нормандии: Хватит идти по российскому сценарию
Об этом Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк написал в своем Facebook.
"Завершилась очередная Нормандская встреча. Виртуальная по форме и содержанию", - отметил он.
"Россия ничего не выполняет и не собирается выполнять. Пренебрегает западными переговорщиками. "Разводит" наших представителей. А тем не хватает опыта, знаний и характера", - написал Арсений Яценюк.
Он напомнил, что агрессия России против Молдовы началась в начале 1990-х. "Но Москва не была наказана, а наоборот закрепила статус "наблюдателя" в конфликте. Международный мирный процесс продолжается. Уже почти тридцать лет", - отметил лидер "Народного фронта".
"Россия атаковала Грузию в 2008 году. Москва снова в статусе "наблюдателя". Международный мирный процесс продолжается. Более десяти лет", - добавил Арсений Яценюк.
"В нашей ситуации тоже все давно ясно. Минский процесс - это тупик. В своей трясине он может болтаться годы", - отметил он.
Арсений Яценюк убежден, проблема не только в том, что Москва не выполняет Минские договоренности: "Главная проблема в том, что Минские договоренности не способны принести мир".
"Нормандский формат погряз в виртуальной реальности. Ни одного реального шага вперед. Годами", - подчеркнул лидер "Народного фронта".
"Нынешняя власть проигрывает Москве инициативу и теряет международные позиции. Эту пластинку надо останавливать", - подчеркнул он.
"Украина должна представить Совету Безопасности ООН доказательства постоянных нарушений Россией нашего суверенитета и мирных договоренностей после последнего саммита в Париже", - отметил Арсений Яценюк.
"Украина должна призвать Соединенные Штаты, Европейский Союз, Германию и Францию осуществить перезапуск переговорного процесса", - добавил он.
Арсений Яценюк считает, что "невыполнение Россией Минских договоренностей должно быть формально признано нашими партнерами и зафиксировано как международно-правовой факт".
"Путь к настоящему миру должен пролегать через новый глобальный формат переговоров, расширение санкций против агрессора, развертывание международной миротворческой миссии и через полноценную реализацию положений нашего закона об оккупированных территориях, одобренного благодаря "Народному Фронту" в 2018 году. Такой должна быть наша позиция", - написал бывший премьер-министр.
"Хватит быть молчаливыми, терпеливыми и беспомощными наблюдателями за дерзкими действиями Путина и его клевретов. Это наши люди страдают. Наивные эксперименты власти их не защитили и не защитят", - отметил Арсений Яценюк.
"Если Украина продолжит линию "виртуальной" псевдодипломатии, происходит сейчас, то Москва сделает все, чтобы установить на нашей земле свою новую губернию", - резюмировал лидер "Народного фронта".
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