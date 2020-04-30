Арест счетов и обязательство опровергнуть клевету: суд признал ложью заявления Кивы о коррумпированности Гандзюк
Об этом сообщают адвокаты из юридической компании "Миллер".
"26 июня 2019 года Соломенский районный суд города Киева удовлетворил иск отца Екатерины Гандзюк Илия Киви и ООО "Голдберри" о защите, чести достоинства, деловой репутации и обязательства опровергнуть недостоверную информацию. Признано недостоверной информацию, распространенную 2 октября 2018 года Кивой в эфире телеканала Еспресо.TV . Обязано взыскать с Кивы в пользу Гандзюк Виктора Михайловича судебный сбор в размере 1409,60 грн ", - говорится в сообщении.
Поэтому счета Кивы по делу Екатерины Гандзюк арестованы. Судебный сбор взыскали в пользу отца Екатерины Гандзюка Виктора.
"22 апреля 2020 года во исполнение решения Соломенского районного суда г. Киева государственным исполнителем Днепровского районного отдела ГИС в Киеве принято постановление о наложении ареста на денежные средства Ильи Владимировича для обеспечения уплаты судебного сбора", - говорится в сообщении.
Отмечается, если Кива не выполнит остальную часть решения суда - не опровергнет свои слова о Гандзюк - против него могут начать уголовное производство по ст. 382 УК Украины.
- Напомним, 2 октября 2018 года в эфире телеканала "Еспресо. TV" Кива заявил: "Я знаю, что Гандзюк сидела на хищении городского бюджета". После этого отец Екатерины Гандзюк обратился в суд.
- Впоследствии, 26 июня 2019 года Соломенский суд Киева удовлетворил иск Виктора Гандзюка Илия Кивы и ООО "Голдберри".
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