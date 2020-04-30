95-летняя прабабушка чемпиона мира по футболу победила коронавирус

30 апреля, 2020, 10:09

Испанский футболист Франсеск Фабрегас заявил, что его 95-летняя прабабушка выздоровела от COVID-19

Об этом Фабрегас написал в twitter.

"Она победила коронавирус в 95 лет, вчера результат теста оказался отрицательным! Моя прабабушка - супергерой. Но все это было бы невозможно без помощи медсестер и врачей, которые рискуют жизнью, чтобы помочь всем в эти трудные времена", - написал Фабрегас.

32-летний Франсеск Фабрегас сейчас выступает за французский "Монако". Ранее он играл за испанскую "Барселону", английские "Арсенал" и "Челси".

Со сборной Испании он выиграл ЧМ-2010 и дважды становился победителем Евро - в 2008 и 2012 годах.

Ha superado el coronavirus con 95 años. ¡Ayer el test salió negativo! Mi bisabuela es una superherína, pero nada de esto sería posible sin la ayuda de todxs lxs enfermerxs y doctorxs que se están dejando la vida en cada instante para que todos / as podamos estar mejor y pic.twitter.com/vjoZMOhd3X - Cesc Fàbregas Soler (@ cesc4official) April 29, 2020

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