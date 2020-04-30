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Espreso.tvСпорт95-летняя прабабушка чемпиона мира по футболу победила коронавирус

95-летняя прабабушка чемпиона мира по футболу победила коронавирус


фото: Getty Images
Испанский футболист Франсеск Фабрегас заявил, что его 95-летняя прабабушка выздоровела от COVID-19

Об этом Фабрегас написал в twitter.

"Она победила коронавирус в 95 лет, вчера результат теста оказался отрицательным! Моя прабабушка - супергерой. Но все это было бы невозможно без помощи медсестер и врачей, которые рискуют жизнью, чтобы помочь всем в эти трудные времена", - написал Фабрегас.

32-летний Франсеск Фабрегас сейчас выступает за французский "Монако". Ранее он играл за испанскую "Барселону", английские "Арсенал" и "Челси".

Со сборной Испании он выиграл ЧМ-2010 и дважды становился победителем Евро - в 2008 и 2012 годах.

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