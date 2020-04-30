1 мая состоится онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности об экономической ситуации в Украине
Киевский Форум по безопасности продолжает онлайн-формат работы дискуссией об экономической ситуации в Украине в контексте глобальной рецессии. Это - новая антикризисная сессия, которая состоится с участием известных в Украине и мире антикризисных управленцев, экономистов, ученых и экспертов.
Участники дискуссии:
Михаил Винницкий, доцент Киево-Могилянской Академии, преподаватель Львовской бизнес-школы Украинского Католического Университета;
Тимоти Эш, экономист, старший стратегический советник компании Blue Bay Asset management, эксперт по вопросам Украины;
Владислав Рашкован, заместитель Исполнительного директора Международного Валютного Фонда;
Наталья Яресько, Исполнительный директор Совета финансового контроля и управления в Пуэрто-Рико, министров финансов Украины в 2014-16 годах;
Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель Фонда "Открой Украину" и Киевского форума по безопасности;
Модератор дискуссии - Данил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину".
- Что происходит с глобальной экономикой?
- Можно ли распознать черты новой экономической реальности?
- Какие приоритеты должно выбрать украинское правительство, чтобы спасти экономику от коллапса, поддержать национальный бизнес и не допустить массовой бедности и безработицы?
- Можно ли в кризисе найти новые возможности и преимущества для украинского бизнеса?
- Что самое необходимое посоветуют антикризисные менеджеры украинскому руководству?
Эти вопросы будут в центре дискуссии.
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-