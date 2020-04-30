1 мая состоится онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности об экономической ситуации в Украине

30 апреля, 2020, 18:19

1 мая, в пятницу, в 15:00 состоится онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности на тему: "Глобальный шторм: как спасти экономику Украины и открыть новые возможности"

Киевский Форум по безопасности продолжает онлайн-формат работы дискуссией об экономической ситуации в Украине в контексте глобальной рецессии. Это - новая антикризисная сессия, которая состоится с участием известных в Украине и мире антикризисных управленцев, экономистов, ученых и экспертов.

Участники дискуссии:

Михаил Винницкий, доцент Киево-Могилянской Академии, преподаватель Львовской бизнес-школы Украинского Католического Университета;

Тимоти Эш, экономист, старший стратегический советник компании Blue Bay Asset management, эксперт по вопросам Украины;

Владислав Рашкован, заместитель Исполнительного директора Международного Валютного Фонда;

Наталья Яресько, Исполнительный директор Совета финансового контроля и управления в Пуэрто-Рико, министров финансов Украины в 2014-16 годах;

Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель Фонда "Открой Украину" и Киевского форума по безопасности;

Модератор дискуссии - Данил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину".

Что происходит с глобальной экономикой?

Можно ли распознать черты новой экономической реальности?

Какие приоритеты должно выбрать украинское правительство, чтобы спасти экономику от коллапса, поддержать национальный бизнес и не допустить массовой бедности и безработицы?

Можно ли в кризисе найти новые возможности и преимущества для украинского бизнеса?

Что самое необходимое посоветуют антикризисные менеджеры украинскому руководству?

Эти вопросы будут в центре дискуссии.