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Espreso.tvОбщество1,6 млрд людей на планете могут потерять средства к существованию из-за коронакризиса

1,6 млрд людей на планете могут потерять средства к существованию из-за коронакризиса


фото: reuters
Из-за распространения коронавируса в мире наблюдается резкое сокращение рабочего времени. Как следствие, 1,6 млрд трудоспособного населения могут потерять средства к существованию

Об этом говорится в Пресс-релизе Международной организации труда.

Согласно прогнозу МОТ, сокращение рабочего времени во 2 квартале 2020 года ожидается значительно хуже, чем раньше оценивали.

Организация ожидает снижения занятости на 10,5% или на 305 млн рабочих мест по сравнению с 4 кварталом 2019 года (при условии 48-часовой рабочей недели).

В предыдущей оценке говорилось о 6,7% (195 млн работников, занятых в течение полного рабочего дня).

Прогнозируют, что, в частности, на 12,4% сократится рабочее время в Северной и Южной Америке (по сравнению с докризисным уровнем), и на 11,8% - для Европы и Центральной Азии.

Что касается других региональных групп показатели превышают 9,5%.

В Международной организации труда обращают внимание на неформальных работников, поскольку они особенно уязвимы: высокий уровень бедности, почти нет правовой защиты, работа часто опасна.

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