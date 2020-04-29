Избавился от змей: Уайлдер из-за поражения от Фьюри разогнал свою команду

29 апреля, 2020, 17:17

Американский боксер Деонтей Уайлдер после поражения от британца Тайсона Фьюри решил прогнать многих членов своей команды

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Деонтея Уайлдера, он решил перестроить свою команду перед третьим боем против чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсона Фьюри.

"Я избавился от всех змей, которые жили на моей поляне. Наконец у меня появилось время, чтобы вырвать сорняки и посмотреть, к чему это приведет. Вокруг тебя может быть много замечательных людей, но ты не можешь контролировать их ревность и зависть . Все хотят получить кусок пирога, не желая при этом пожертвовать чем-то в ответ. Это правда, что я решил отсеять некоторых людей. Бокс - грязный вид спорта, нужно следить за теми, кто тебя окружает. Уверен, что у меня будет отличная команда, когда я снова выйду в ринг ", - сказал Уалйдер.

23 февраля Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера и нанес ему первое поражение в карьере.

Ожидается, что третий бой Фьюри - Уайлдер состоится в ноябре или декабре 2020 года в Лас-Вегасе.

Напомним, 29 мая промоутер Тайсон Фьюри Боб Арум заявил, что бой британского чемпиона против Деонтея Уайлдера перенесен с октября на ноябрь-декабрь .

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