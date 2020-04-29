Избавился от змей: Уайлдер из-за поражения от Фьюри разогнал свою команду
Об этом сообщает Daily Mail.
По словам Деонтея Уайлдера, он решил перестроить свою команду перед третьим боем против чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсона Фьюри.
"Я избавился от всех змей, которые жили на моей поляне. Наконец у меня появилось время, чтобы вырвать сорняки и посмотреть, к чему это приведет. Вокруг тебя может быть много замечательных людей, но ты не можешь контролировать их ревность и зависть . Все хотят получить кусок пирога, не желая при этом пожертвовать чем-то в ответ. Это правда, что я решил отсеять некоторых людей. Бокс - грязный вид спорта, нужно следить за теми, кто тебя окружает. Уверен, что у меня будет отличная команда, когда я снова выйду в ринг ", - сказал Уалйдер.
23 февраля Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера и нанес ему первое поражение в карьере.
Ожидается, что третий бой Фьюри - Уайлдер состоится в ноябре или декабре 2020 года в Лас-Вегасе.
- Напомним, 29 мая промоутер Тайсон Фьюри Боб Арум заявил, что бой британского чемпиона против Деонтея Уайлдера перенесен с октября на ноябрь-декабрь .
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-