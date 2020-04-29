Из Марокко вернулись домой 12 украинцев, - посол

29 апреля, 2020, 19:18

Польская авиакомпания LOT помогла вернуться домой гражданам Украины, которые застряли в Марокко из-за карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица на странице в Twitter.

"Мы благодарим МИД Польши, LOT и механизма гражданской защиты Европейского союза за помощь 12 гражданам Украины, которые вернулись из Марокко благодаря этому проекту", - заявил он.

Польский МИД написал в Twitter, недавно в Польшу из Марокко в рамках проекта UCPM прибыл самолет, на борту которого были 30 поляков и 110 граждан других стран, в том числе и Украины.

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