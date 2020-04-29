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Espreso.tvСпортИтальянский футболист вышел из комы после кровоизлияния в мозг

Итальянский футболист вышел из комы после кровоизлияния в мозг


фото: twitter
Футболист итальянской "Виченцы" Эдоардо Больцони вышел из комы после перенесенного кровоизлияния в мозг

Об этом "Виченца" сообщает в twitter.

16-летний Эдоардо Больцони, который играет за молодежную команду "Виченцы", перенес экстренную операцию из-за кровоизлияния в мозг, а его состояние было критическим.

"Эдоардо вышел из комы, он в порядке и у врачей остаются положительные прогнозы относительно его здоровья. Первое, о чем он подумал, футбол и партнеры по команде. Эдо был очень взволнован, когда увидел доказательства того, что с ним произошло. Мы уверены, что он продолжит бороться с недугом, как всегда боролся на поле", - заявили в клубе.

"Виченца" длительное время выступала в сильнейшем итальянском дивизионе, но после банкротства и восстановления играет в третьей по силе местной лиге - серии C.

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