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Espreso.tvОбществоWizz Air открывает 7 новых маршрутов из Украины

Wizz Air открывает 7 новых маршрутов из Украины


фото: reuters
Wizz Air объявил о семи новых рейсах из Украины и открытии новой базы

Об этом говорится в сообщении перевозчика.

В частности, речь идет об открытии 7 новых маршрутов из Львова в Биллунд (Дания), Таллинн (Эстония), Лиссабон (Португалия), Гамбург (Германия), Щецин (Польша) из Львова, а также из Харькова в Таллинн и Берлин (Германия). Билеты уже в продаже - от € 14,99 в одну сторону.

Также 1 июля Wizz Air открывает новую базу в аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого, где разместит один самолет Airbus A320. Она станет уже второй базой авиакомпании в Украине.

"Эта инвестиция подчеркивает нашу долгосрочную приверженность стране", - заявил главный коммерческий директор Wizz Air Джордж Михалопулос.

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