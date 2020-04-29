Вспышка коронавируса в общежитии под Киевом: всех студентов протестировали, - глава ОГА
Об этом он сообщил в комментарии "112 Украина" .
"По состоянию на данный момент 70 человек уже протестировано ПЦР-тестами. Из них лабораторно подтверждено 13 заболевших. Еще у 84 также взяты тесты, результаты в связи с определенной технологии будут сегодня-завтра", - рассказал Володин.
Он добавил, что общежитие рассчитано на 512 человек, однако на время карантина в нем осталось 154 жителя.
"У нас 4 общежития, в которых были подтверждены случаи. В двух из них было по одному человеку, остальные жители были протестированы и было подтверждено, что они здоровы. В двух других общежитиях есть более массовое заболевание", - добавил чиновник.
И пояснил, что другое общежитие, где зафиксирована вспышка коронавируса, находится в Гостомеле.
"На сегодня утром на ИВЛ у нас нет ни одного человека. У нас всего подтвержденных случаев 643. На данный момент на стационарном лечении находится 123 человека, остальные - на самоизоляции", - подытожил Володин.
- Напомним, что очередной случай массового заболевания коронавирусом произошел в общежитии в селе Петропавловская Борщаговка по ул. Бархатная, 18-А в Киево-Святошинском районе. Общежитие - 20-этажное здание, принадлежащее частному вузу.
- Возле общежития в Петропавловской Борщаговке под Киевом установлен контрольно-пропускной пункт, дежурят правоохранители.
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