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Espreso.tvОбществоВспышка коронавируса в общежитии под Киевом: всех студентов протестировали, - глава ОГА

Вспышка коронавируса в общежитии под Киевом: всех студентов протестировали, - глава ОГА


фото: reuters
Врио председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин рассказал, что на COVID-19 протестировали студентов общежития в Петропавловской Борщаговке, где была зафиксирована вспышка

Об этом он сообщил в комментарии "112 Украина" .

"По состоянию на данный момент 70 человек уже протестировано ПЦР-тестами. Из них лабораторно подтверждено 13 заболевших. Еще у 84 также взяты тесты, результаты в связи с определенной технологии будут сегодня-завтра", - рассказал Володин.

Он добавил, что общежитие рассчитано на 512 человек, однако на время карантина в нем осталось 154 жителя.

"У нас 4 общежития, в которых были подтверждены случаи. В двух из них было по одному человеку, остальные жители были протестированы и было подтверждено, что они здоровы. В двух других общежитиях есть более массовое заболевание", - добавил чиновник.

И пояснил, что другое общежитие, где зафиксирована вспышка коронавируса, находится в Гостомеле.

"На сегодня утром на ИВЛ у нас нет ни одного человека. У нас всего подтвержденных случаев 643. На данный момент на стационарном лечении находится 123 человека, остальные - на самоизоляции", - подытожил Володин.

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