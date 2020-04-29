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Espreso.tvОбществоВскоре их будет ноль: Трамп прокомментировал миллион заболеваний коронавирусом в США

Вскоре их будет ноль: Трамп прокомментировал миллион заболеваний коронавирусом в США


фото: reuters
На фоне того, что количество случаев заражения коронавирусом в США превысило миллион, президент Дональд Трамп напомнил журналистам, что в стране проводится самое большое число тестов на COVID-19

Президенту также напомнили его высказывание в феврале о том, что вскоре больных будет ноль, сообщает ВВС.

"Вы должны понимать, когда речь идет о случаях заражения, мы проводим гораздо больше тестирований, чем кто-либо другой. Мы проводим больше тестов, чем любая другая страна в мире... Итак, мы демонстрируем больше случаев, потому что мы проводим гораздо больше тестов. В определенное время оно будет равно нулю, как мы говорим ", - заявил Трамп.

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Согласно данным на 28 апреля, от коронавируса нового типа COVID-19 в США умерло 58 365 человек.

Во всем мире коронавирус диагностировали у более чем трех миллионов человек. 216160 случаев были летальными.

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