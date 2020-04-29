Во Львове с 12 мая хотят разрешить работу летних площадок в ресторанах
Об этом сообщает Telegram Львовского штаба по противодействию коронавируса.
На сегодняшнем заседании городского штаба городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было решено обратиться с соответствующей просьбой в Кабинет министров.
"Обратиться к правительству с просьбой разрешить работу заведений питания в части летних площадок и обслуживания на вынос с 12 мая (по протоколу)", - говорится в решении.
Комиссия также просит восстановить с 12 мая работу некоторых предприятий торговли и предприятий, в частности, магазинов одежды, парикмахерских, магазинов стройматериалов, магазинов, цветочных магазинов, фотосалонов и магазинов бытовой техники.
По отдельному решению Кабмина, городские власти Львова просят разрешить посещение парков, лесопарков и скверов, а также спортивных площадок для индивидуальных занятий.
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